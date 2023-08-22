ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российская армия нанесла удар по командно-наблюдательному пунку украинских войск в Запорожской области. Это следует из ежедневной сводки Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

"В районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", – говорится в публикации.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов первой танковой бригады ВСУ рядом с поселком Васильковка в Днепропетровской области.

Ранее российские военнослужащие подразделений группировки "Днепр" разгромили отряд Вооруженных сил Украины, куда вошли 150 человек, у населенного пункта Казачьи Лагеря.

В свою очередь, подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации улучшили положение по переднему краю купянского направления.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику и личный состав ВСУ еще до их переброски на передовую. По его словам, удары российских военнослужащих по украинской военной инфраструктуре наносят сильный ущерб.



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