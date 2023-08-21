ВС РФ продвинулись в рамках наступления на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации улучшили положение по переднему краю купянского направления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, группировка Вооруженных сил РФ "Восток" успешно атаковала украинские позиции в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР. В результате российская армия ликвидировала до 110 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, на этом направлении ВС РФ уничтожили самоходные артиллерийские установки AS-90 Braveheart производства Великобритании и "Нона-С", а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ впервые перехватили в зоне спецоперации крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG (французская версия ракет Storm Shadow. – Прим. ред.).

Вместе с этим ВС РФ удалось перехватить два реактивных снаряда РСЗО "Ураган" и разрушить 25 беспилотников в районах городов Лисичанск и Сватово в ЛНР, городов Волноваха, Горловка и Макеевка ДНР и города Токмак в Запорожской области.

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