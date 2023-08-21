Украине потребуется мобилизовать 3 млн человек для успеха в конфликте с РФ – СМИ

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Украине для достижения какого-либо успеха в противостоянии с Россией нужно мобилизовать до 3 миллионов человек. Об этом сообщает издание Die Welt.

По подсчетам журналистов, население Украины составляет более 30 миллионов человек, в связи с чем общая численность ВСУ может достигать до 3 миллионов человек.

Ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не смогут привести Украину к ощутимому успеху, говорится в статье издания. Подобные ресурсы могут быть эффективны только в том случае, если удастся установить стратегически значимые цели, что представляется сложной задачей.

Кроме того, наличие у ВС РФ разведывательных спутников, передающих информацию о передвижении крупных воинских подразделений и даже отдельных танков противника, делает невозможным проведение быстрых маневров, которые бы позволили украинской армии одержать победу без крупных потерь.

Также отмечается, что украинские войска сильно переоценили возможности немецких танков Leopard, которые по итогу стали жертвой российского противотанкового комплекса "Корнет".

Автор материала также сделал вывод, что конфликт не закончится по причине экономической капитуляции России, поскольку РФ в отличие от, например, Китая, может сама себя обеспечивать продуктами и топливом, а также производить практически все необходимое.

Ранее СМИ сообщали о том, что отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий президента Украины Зеленского.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику и личный состав Вооруженных сил Украины еще до их переброски на передовую.

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ предотвратили 12 атак ВСУ на пяти направлениях