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Самолеты украинских войск терпят поражение сразу же при взлете с аэродрома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука украинским изданиям.

По его словам, украинские самолеты уже при старте находятся в зоне поражения. Военный уточнил, что каждый пилот во время выполнения задания находится под прицелом 5–9 российских самолетов разных типов.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что началось обучение пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16. Он отметил, что об окончании учений доложат инструкторы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что истребительская авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики.

Авиация РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в ДНР