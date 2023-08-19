14:28Происшествия
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель на подлете к городу", – уточнил он.
До этого село Поповка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинской армии. После осмотра места происшествия выяснилось, что повреждения получили кровля частного дома, а также его фасад и забор. Пострадавших не было.
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