Российский отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет Ми-28

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Техсостав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу вертолет Ми-28, который совершил экстренную посадку во время выполнения боевой задачи возле линии боевого соприкосновения на артемовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спасателей и инженеров ВКС РФ.

После посадки поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с необходимыми запчастями, а также во время самих ремонтных работ.

Всего от начала ремонта до взлета с поля прошло полчаса. Специалисты заменяли лопасти в ручном режиме без применения спецтехники, как сообщил командир группы ПСС.

По словам инженера ВКС, техсостав сократил время ремонтных работ в четыре раза. Вертолет удалось оперативно вернуть в строй, и экипаж успешно эвакуировался.

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