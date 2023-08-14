Российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора", – приводит его слова РИА Новости.

Астафьев также сообщил, что Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации, складам боеприпасов и двум районам сосредоточения техники ВСУ около Авдеевки.

Штурмовая авиация группировки поражала живую силу и бронетехнику атакующих подразделений украинских сил в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.

Кроме того, артиллерия ВС РФ уничтожила два украинских миномета в ходе контрбатарейной борьбы, резюмировал Астафьев.

Ранее стало известно, что ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Брусовка в ДНР. Кроме того, российские войска на купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ, которые в итоге потеряли свыше 60 бойцов.

До этого сообщалось, что российским силам удалось поразить пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья. Помимо этого, российская армия пресекла попытку ВСУ устроить танковый прорыв в районе Работника и Новоданиловки в Запорожской области.

ВС РФ нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ на двух направлениях