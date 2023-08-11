Российские силы поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны", – заявил он.

Конашенков добавил, что в течение дня с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженные силы РФ ударили по живой силе и военной технике украинской стороны в 139 районах.

Представитель МО также рассказал, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение в населенных пунктах Ольшана и Першотравневое. По словам Конашенкова, ВС РФ отразили четыре атаки и контратаки украинских боевиков.

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