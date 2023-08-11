ВС России пресекли попытку танкового прорыва ВСУ у Работина – Балицкий

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия пресекла попытку ВСУ устроить танковый прорыв в районе Работина и Новоданиловки в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, около 06:00 11 августа противник погнал колонну по минным полям. В результате танки начали подрываться, один танк уничтожила российская артиллерия. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила.

Балицкий сообщил, что интенсивность обстрелов в регионе остается высокой – только за прошедшие сутки противник 174 раза обстрелял позиции российских войск.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Киев насильно вывозит детей из городов рядом с Купянском. Он отметил, что увозить будут и родителей.

"Я читал их приказы, там написано, что это обязательно. То есть эвакуация – это не рекомендация, а указание. Там перечислено 37 населенных пунктов Купянского района. Купянск – это центральный логистический хаб ВСУ на Харьковском направлении. Он связывает три области Украины, в том числе Славянск, Харьков и все близлежащие направления", – цитирует его радиостанция "Комсомольская правда".

Ганчев отметил, что освобождение Купянска позволит российской артиллерии дотянуться до самого Харькова. По его словам, для России стратегически важно отодвинуть ВСУ, посколько приграничную территорию РФ постоянно обстреливают.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье.

Конашенков добавил, что в течение дня с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженные силы РФ ударили по живой силе и военной технике украинской стороны в 139 районах.

Представитель МО также рассказал, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение в населенных пунктах Ольшана и Першотравневое. По словам Конашенкова, ВС РФ отразили четыре атаки и контратаки украинских боевиков.

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