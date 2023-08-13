Украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

13 августа под обстрел попали Петровский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...16.00 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...16.05 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", – говорится в сообщении.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель.

"В результате обстрела Куйбышевского района в посёлке Северный по ул. Уткина, по предварительной информации, есть погибший. Также повреждены частные дома. Данные уточняются", – написал Кулемзин.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Украинские войска активно используют их для обстрела мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Помимо этого, страны НАТО поставили ВСУ немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Накануне в результате обстрела со стороны киевского режима погиб мужчина в Петровском районе Донецка. В ходе обстрела Украина также использовала кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.