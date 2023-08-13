Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, заявили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские силы пресекли атаку около 11:00 по московскому времени.

Кроме того, средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

13 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах со стороны ВСУ за сутки трех районов, пострадавших нет. По его словам, российские силы сбили два беспилотника.