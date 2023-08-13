12:05Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Фото: z.mil.ru
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, заявили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что российские силы пресекли атаку около 11:00 по московскому времени.
Кроме того, средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
13 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах со стороны ВСУ за сутки трех районов, пострадавших нет. По его словам, российские силы сбили два беспилотника.
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