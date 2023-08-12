ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины за пять минут выпустили семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Затем за три минуты с 19:13 по 19:16 ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по районам Донецка. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вооруженные формирования Украины за несколько минут выпустили по Донецку более десятка кассетных снарядов натовского калибра. По сообщениям СЦКК, был зафиксирован обстрел по направлению населенного пункта Нейталово города Донецк (Куйбышевский район).

Также украинские войска за 10 минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Горловке. Помимо этого, под обстрел попали Светлодарск и населенный пункт Луганское.

В результате прилета по частному жилому дому на улице Леси Украинки скончался мужчина. Сам здание оказалось почти полностью разрушено.

Информацию об обстрелах подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своем телеграм-канале он сообщил о пострадавших мирных жителях.

"В результате в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.", – написал Пушилин.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Киевский режим активно использует поставленные США дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Из этих орудий Украина обстреливает мирных жителей городов Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне ВСУ обстреляли село Калиновка под Курском. Удары снарядами со стороны украинской армии привели к повреждениям двух хозяйственных построек.