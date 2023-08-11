ВСУ обстреляли село Калиновка под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Калиновка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Село Калиновка Хомутовского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано 2 прилета", – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что никто из местных жителей не пострадал.

Удары снарядами со стороны украинской армии привели к повреждениям двух хозяйственных построек. Старовойт заверил, что собственникам объектов окажут необходимую помощь в восстановлении.

В ночь на 11 августа на подлете к Курску были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Объекты ликвидировала система противовоздушной обороны. Пострадавших и инфраструктурных разрушений не было.



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