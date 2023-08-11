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08:11

Происшествия

Два беспилотника сбили на подлете к Курску в ночь на 11 августа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло накануне около 23:00. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

"Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!", – заявил Старовойт.

Ранее сообщалось об одном погибшем при обстреле села Чаусы Погарского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз заявил о повреждении имущества сельхозпредприятия. По его словам, оперативные службы прибыли на место обстрела.

До этого украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. Как отметил глава региона, в результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

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