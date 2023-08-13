16:22Происшествия
Три человека пострадали при обстреле села Волфино Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Три человека получили ранения в результате обстрела села Волфино в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя", – написал он.
Чиновник уточнил, что жители села получили осколочные ранения средней тяжести. Всех троих госпитализировали в центральную районную больницу, однако при необходимости их переведут в областную больницу.
По словам Старовойта, всего в населенном пункте было зафиксировано десять прилетов вражеских снарядов.
Накануне украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами калибра 155 миллиметров. За восемь минут по городу выпустили по меньшей мере 13 снарядов. В результате погиб один человек.
Новости часа: киевский район Донецка дважды подвергся обстрелу кассетными боеприпасами
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