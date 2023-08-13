Три человека пострадали при обстреле села Волфино Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Три человека получили ранения в результате обстрела села Волфино в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя", – написал он.

Чиновник уточнил, что жители села получили осколочные ранения средней тяжести. Всех троих госпитализировали в центральную районную больницу, однако при необходимости их переведут в областную больницу.

По словам Старовойта, всего в населенном пункте было зафиксировано десять прилетов вражеских снарядов.

Накануне украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами калибра 155 миллиметров. За восемь минут по городу выпустили по меньшей мере 13 снарядов. В результате погиб один человек.



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