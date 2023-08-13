В Минобороны Украины пожаловались на недостаток саперов в рядах ВСУ

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У ВСУ критически не хватает опытных саперов, а также оборудования для разминирования, что замедляет процесс наступления. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", – сказал министр.

Он отметил, что ожидает от Запада поддержки в плане подготовки квалифицированных саперов и поставок минных тралов и зарядов для создания проходов.

В подтверждение слов Резникова издание привело в пример одно из подразделений ВСУ, действующее в одном из районов ДНР. Там по документам должно числиться 30 саперов, однако фактически их только 13, причем восемь ранены и не могут работать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в недостаточной поддержке. По его словам, если бы Киеву предоставили больше артиллерии, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее.

