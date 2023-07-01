Глава Генштаба США заявил, что контрнаступление Киева происходит медленнее, чем ожидалось

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это происходит медленней, чем люди предсказывали", – заявил американский генерал.

Милли отметил, что контрнаступление ВСУ является сложным и долгим и заявил, что ежедневно получает доклады о ситуации на поле боя.

При этом ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают высказывания о медленном начале контрнаступления. По его словам, в тех обстоятельствах, в которых в данный момент находится Киев, многие западные страны не стали бы начинать контрнаступление, особенно не имея превосходства в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киеву недостаточно помощи от партнеров. Украинский лидер пожаловался на недостаток артиллерии, которая "в требуемом количестве" есть у партнеров Украины.

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