Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву недостаточно помощи от партнеров. Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundo.

"Я могу сказать, что помощи недостаточно. Когда я критикую наших партнеров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что если бы Киеву предоставили больше артиллерии, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее. Он отметил, что у партнеров Украины эта артиллерия есть в требуемом количестве.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина могла бы помогать НАТО в вопросах обороны государств с маленькими вооруженными силами.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что его раздражают высказывания о медленном начале контрнаступления. По его словам, без обеспечения Украины всем необходимым и в полном объеме планы контрнаступления неосуществимы.

Западная пресса назвала Украину манипулятором на фоне поставок вооружения стране