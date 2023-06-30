Главком ВСУ заявил, что его "бесят" высказывания о медленном контрнаступлении Украины

Фото: ТАСС/АР

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что его раздражают высказывания о медленном начале контрнаступления. Он подчеркнул, что без обеспечения Украины всем необходимым и в полном объеме планы контрнаступления неосуществимы. Об этом сообщает The Washington Post.

Он выразил мнение, что в тех обстоятельствах, в которых в данный момент находится Киев, многие западные страны не стали бы начинать контрнаступление, особенно не имея превосходства в воздухе.

Залужный напомнил, что украинская сторона до сих пор не получила самолеты F-16, при этом все ожидают от страны быстрых результатов.

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью", – сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, без обеспечения Украины всем необходимым вооружением планы, которые были поставлены в рамках контрнаступления, были бы попросту неосуществимы.

"Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", – подчеркнул Залужный.

Главком ВСУ также рассказал, что часто беседует с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, сообщает ему о нехватке снарядов и о многом другом.

"Иногда я могу позвонить Милли и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов за неделю, погибнет тысяча человек. Войди в мое положение", – отметил он, добавив, что не генерал Соединенных Штатов решает вопрос о поставках вооружений Украине.

Залужный выразил неуверенность относительно событий, которые произошли в РФ с ЧВК "Вагнер", так как никаких изменений на линиях соприкосновения в связи с этим не произошло, оборона со стороны бойцов группы не ослабла.

Главком ВСУ заявил, что ЧВК "Вагнер" остается одним из многих страхов Киева.

"И они не единственные. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня голова пойдет кругом... Наша задача – подготовиться к наихудшему и к наиболее возможным сценариям", – резюмировал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал, что хотел бы более быстрых темпов контрнаступления. Он подчеркнул, что "фронт – это не прогулка" и заявил, что нужно набраться терпения.

До этого глава СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева недостижимы.



Западная пресса назвала Украину манипулятором на фоне поставок вооружения стране