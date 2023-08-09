Вашингтон пошел на военное преступление, поставляя Киеву кассетные боеприпасы – Шойгу

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Вашингтон пошел на военное преступление, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Он сказал, что США повышают ставки, добиваясь от союзников поставок более дальнобойного и смертоносного вооружения.

"В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы", – передает РИА Новости слова главы военного ведомства, сказанные на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу напомнил, что в мае Киев получил авиационные управляемые ракеты Storm Shadow. Сейчас страны НАТО занимаются вопросом о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических истребителей F-16.

По словам министра, готовность западных стран вкладывать в украинское государство ресурсы для перелома ситуации на поле боя в свою пользу создает весомые риски дальнейшего развития конфликта.

В июле Соединенные Штаты подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. В Пентагоне добавили, что в распоряжении Киева находятся не только кассетные бомбы США, но и аналогичные боеприпасы, предоставленные другими странами.

В свою очередь, Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Российский лидер также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки снарядов у ВСУ.



В ООН раскритиковали решение США о передаче кассетных боеприпасов Украине