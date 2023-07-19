Поставка кассетных бомб Киеву повлечет серьезные гуманитарные последствия – СФ

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Совет Федерации на заседании в среду, 19 июля, единогласно принял обращение, в котором призвал парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение Соединенных Штатов о поставках Украине кассетных боеприпасов, сообщает ТАСС.

Сенаторы назвали это решение очередным шагом опасной эскалации, который повлечет серьезные гуманитарные последствия. Они также выразили крайнюю обеспокоенность и осудили "вопиющее и провокационное решение администрации президента США".

Ранее в СФ заявили, что такое решение США свидетельствует о бессилии из-за провала "разрекламированного" украинского контрнаступления. Подчеркивалось, что Россия зеркально ответит на применение кассетных боеприпасов.

Сенаторы также обвинили Вашингтон в соучастии минирования обширных территорий и последующую гибель гражданского населения. В Совфеде выразили уверенность, что США не могут не сознавать "ничтожность" обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия аккуратно и ответственно.

В Штатах подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. В Пентагоне

добавили, что в распоряжении Киева находятся не только американские кассетные бомбы, но и аналогичные боеприпасы, переданные другими странами.

Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки. Российский лидер напомнил, что ВСУ тратят за сутки боевых действий до 5–6 тысяч снарядов 155-го калибра, при этом США производят около 15 тысяч в месяц.

Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину