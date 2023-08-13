Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Брусовка в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, армия РФ на купянском направлении отразила шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины в ЛНР и Харьковской области. В общей сложности на этом направлении украинская сторона потеряла свыше 60 бойцов, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, ВСУ потеряли за сутки до 80 военных на южнодонецком направлении. Группировка войск "Восток" ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла поражение подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР.

Вместе с этим за прошедшие сутки российские силы поразили в районе города Орехова Запорожской области передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. По словам Конашенкова, на краснолиманском направлении были уничтожены до 45 украинских солдат, три бронемашины и артиллерия, а херсонском – более 20 украинских военных, четыре автомобиля и артиллерийская система М777. На донецком направлении украинская сторона потеряла свыше 300 бойцов убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Утром 13 августа стало известно, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты украинской армии на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, ВС РФ также взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты ВСУ в районе населенного пункта Ольшана.