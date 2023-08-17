Белоруссия получила от РФ вертолеты Ми-35

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Белорусская сторона получила от РФ боевые вертолеты Ми-35. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны республики.

"Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией", – поделились в ведомстве.

Ранее стало известно, что центры совместной подготовки бойцов России и Белоруссии могут быть организованы почти для всех видов войск. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что сроки размещения военных объектов РФ в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет.

В марте Москва и Минск подписали договор, согласно которому на территории Белоруссии разместится тактическое ядерное оружие, К развертыванию вооружений приступили 7–8 июля.

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