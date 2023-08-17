15:57Политика
Белоруссия получила от РФ вертолеты Ми-35
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Белорусская сторона получила от РФ боевые вертолеты Ми-35. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны республики.
"Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией", – поделились в ведомстве.
Ранее стало известно, что центры совместной подготовки бойцов России и Белоруссии могут быть организованы почти для всех видов войск. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что сроки размещения военных объектов РФ в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет.
В марте Москва и Минск подписали договор, согласно которому на территории Белоруссии разместится тактическое ядерное оружие, К развертыванию вооружений приступили 7–8 июля.
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