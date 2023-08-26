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Вооруженные силы Украины не способны остановить движение российских войск, в заявления Киева об успехах контрнаступления являются ложной пропагандой. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Соскин отметил, что на самом деле успехов у украинской армии нет, она наоборот терпит поражения.

"Никакого контрнаступления реально нет, пройдите по всей линии - наоборот, есть огромная угроза потери Купянска, превращения его по сути в Бахмут", – сказал он.

По словам Соскина, также есть угроза потери Киевом Авдеевки, Марьинки, Красного Лимана и Харькова. Экс-советник Кучмы назвал утверждения Генштаба Украины о продвижении контрнаступления ложной пропагандой, подчеркнув, что ВСУ так и не удалось изменить линию фронта.

"Украинское контрнаступление, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды, не принесло результата. Украина предприняла несколько попыток оправдать этот провал, в частности, власти страны неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что ряд чиновников альянса заявил, что Киеву было передано все необходимое для удачного контрнаступления", – отметил Соскин.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что отказ Киева признать поражение привет к полному разгрому украинской армии. Он обратил внимание, что украинские войска терпят огромные потери. Однако Украина с самого начала вооруженного конфликта скрывала реальные цифры.

До этого сообщалось, что политики на Западе начинают размышлять над подготовкой Киева к возможному наступлению весной 2024 года.