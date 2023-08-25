Фото: 123RF/sunshineseeds

Отказ Киева признать поражение привет к полному разгрому украинской армии, предупредил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Владимир Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат "побеждать", даже когда российские танки будут уже в Киеве", – высказался он в эфире Redacted.

Военный эксперт обратил внимание, что украинские войска терпят огромные потери, и они не прекращают расти. Однако Украина с самого начала вооруженного конфликта скрывала реальные цифры, подчеркнул Риттер. Кроме того, продолжает уничтожаться техника ВСУ, добавил он, и это подтверждают видеоматериалы.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский в отчаянии отправляет неподготовленных бойцов в зону боевых действий. Однако подобные действия только ускорят приближающееся поражение, подвел итог Риттер.

Ранее СМИ сообщали о том, что военные стратеги и западные политики уже начинают размышлять над новым украинским наступлением весной 2024 года.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что, подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.



Российские военные уничтожили украинский минометный расчет в зоне СВО