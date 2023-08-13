Запад начал обсуждать возможное новое наступление ВСУ весной 2024 года – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Политики на Западе начинают размышлять над подготовкой Киева к возможному наступлению весной 2024 года. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает The Wall Street Journal.

Чиновники из США и других стран Запада возлагали надежды на летнее контрнаступление Украины и надеялись, что оно станет удачным, и принудит Россию к переговорам к этой зиме, пишет газета.

"Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными", – сообщает WSJ.

Согласно данным газеты, военные стратеги и западные политики уже начинают размышлять над новым украинским наступлением весной 2024 года.

Ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что украинская армия не способна провести контрнаступление, так как у ВСУ нет достаточного количества оружия, чтобы обеспечить преимущество в бою.

До этого украинский президент Владимир Зеленский упрекнул Запад в недостаточной поддержке. По его словам, если бы Киеву предоставили больше артиллерии, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее.



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