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ЦРУ скептически оценивает способности украинской армии пробиться через оборонительные рубежи ВС России в зоне спецоперации. Об этом заявил обозреватель Defense News Дэниел Депетрис.

Он отметил, что украинское контрнаступление вряд ли закончится успехом. Так, военным ВСУ необходимо найти способ прорвать три уровня российских фортификаций, а затем удержать эти позиции, не теряя при этом свои силы и не ухудшая способность защищаться от последующих контратак.

По мнению журналиста, неудачи украинских войск должны побудить президента США Джо Байдена отказаться от активных поставок вооружения Киеву. В таком случае украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется смириться со сложившимся территориальным статус-кво.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы РФ не дали украинской армии закрепиться в Урожайном и Старомайорском в республике.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не способны остановить движение российских войск, а заявления Киева об успехах контрнаступления являются ложной пропагандой.

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