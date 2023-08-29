Пентагон прокомментировал слова Подоляка о поддержке ударов ВСУ по Крыму

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Киев сам может решать, как Вооруженным силам Украины проводить военные операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Агентство попросило прокомментировать заявления советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который рассказал, что западные партнеры поддерживают украинскую сторону в ликвидации "всего российского".

"США ясно давали понять, что Крым – это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", – отметили в военном ведомстве США.

Накануне Подоляк заявил, что Запад поддерживает Киев в уничтожении "всего российского", в том числе удары по Крыму. По его словам, число "неустановленных" беспилотников, атакующих РФ, будет увеличиваться.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона хочет верить в то, что Запад поддерживает Украину в этом вопросе. Однако, считает он, западные государства понимают возможные риски от втягивания в конфликт.

Комментируя слова Подоляка, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что согласие Запада на удары ВСУ по Крыму представляет собой casus belli ("повод для войны") и дает российским силам право действовать против НАТО.

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