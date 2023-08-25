Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успехов на фронте – СМИ

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Американский лидер Джо Байден может подтолкнуть украинскую сторону к дипломатическому урегулированию конфликта на фоне отсутствия успехов ВСУ в зоне боевых действий. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на чиновников из Европы.

"Байден в конечном итоге может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса на поле боя", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, в случае окончательного разгрома украинской армии европейцам будет все труднее убедить американцев в том, что Украина – это только их проблема.

Ранее СМИ сообщали о том, что отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий президента Украины Владимира Зеленского. Он обещал дойти маршем до Крыма, однако спустя несколько недель контрнаступления политическое руководство страны испытывает разочарование из-за того, что западное вооружение не поступило в обещанных объемах, а результатов продвижения украинской армии нет.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику и личный состав ВСУ еще до их переброски на передовую.



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