Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ не дали украинской армии закрепиться в Урожайном и Старомайорском в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врио главы республики Дениса Пушилина.

"Самые горячие две точки – это южнодонецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, пытается зайти и создать там опорные пункты, но наши подразделения это сделать противнику не дают, противник несет потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться там не получается", – отметил он.

Пушилин добавил, что в Урожайном "не осталось ни одного целого не то что дома – там не осталось ни одного целого подвала". В этой связи, продолжил он, группировки ВСУ попытаются обойти указанные населенные пункты. Однако российские бойцы просчитывают такие планы и делают все, чтобы этого не допустить, заявил врио главы ДНР.

По его словам, украинские военные сократили интенсивность на флангах Артемовска в целях перегруппировки. Эти участки все еще представляют собой горячее направление, подчеркнул он. Пушилин указал, что ВСУ пытаются наступать в районах Клещеевки и Андреевки.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления украинских войск. Он отметил, что после этого Киев и его западные коллеги винят в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на фронте.

Украинские власти могут мобилизовать чиновников и специалистов с бронью