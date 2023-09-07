Обломки сбитого БПЛА повредили остекление вокзала в Брянске – РЖД

Фото: ТАСС/Иван Шаповалов

Обломки сбитого российской системой ПВО беспилотника повредили витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, сообщили РИА Новости в РЖД.

По предварительным данным, никто не пострадал. Правоохранители оперативно эвакуировали пассажиров. Также отмечается, что на движение поездов случившееся не повлияло.

Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий закрывались, но попасть на платформы было можно через Волгоградский переулок.

Сейчас вокзал частично открыт. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования.

Ранее сообщалось, что 7 сентября около 07:00 украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен средствами противовоздушной обороны в Брянской области.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника.

По его словам, в результате этого никто не пострадал, однако обломки одного из дронов частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей.

Другой дрон ВСУ был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Его ликвидировал пограничный наряд с помощью стрелкового оружия.



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