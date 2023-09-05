Украинский БПЛА сбили с последующей детонацией над Белгородской областью

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит из стрелкового оружия в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

"Пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией", – отметил он.

По словам Гладкова, в результате произошедшего никто не пострадал. Повреждения объектам инфраструктуры нанесены не были.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 3 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

До этого оборонное ведомство сообщило, что украинский БПЛА самолетного типа был сбит над Белгородской областью 2 сентября в 15:00.



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