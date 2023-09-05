05 сентября, 18:55Происшествия
Украинский БПЛА сбили с последующей детонацией над Белгородской областью
Фото: vk.com/mil
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит из стрелкового оружия в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
"Пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией", – отметил он.
По словам Гладкова, в результате произошедшего никто не пострадал. Повреждения объектам инфраструктуры нанесены не были.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что 3 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
До этого оборонное ведомство сообщило, что украинский БПЛА самолетного типа был сбит над Белгородской областью 2 сентября в 15:00.
Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА
Читайте также