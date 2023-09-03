Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в РФ", – говорится в сообщении.

До этого ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. Повреждения получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что на месте инцидента работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью. Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена 2 сентября около 15:00 по московскому времени.

Также ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

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