Украинский БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – отметило ведомство.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

Ранее мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.

В частности, в ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

Позже украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать Брянскую область. Как сообщил Богомаз, они попытались атаковать двумя беспилотниками телебашню. На месте работали оперативные службы региона.

МО РФ сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников, атаковавших Крым