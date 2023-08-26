Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство.

До этого шесть жителей села Уразово Белгородской области пострадали при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Состояние одного из получивших ранения оценивалось как тяжелое. У него, помимо прочего, были повреждены внутренние органы.



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