Фото: телеграм-канал "ДНР онлайн"

ВСУ снова обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку. Они выпустили по населенным пунктам 23 снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

"В субботу 26 августа были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", – говорится в сообщении представительства.

155-миллиметровые артиллерийские системы широко используются странами НАТО. Например, США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Украинские вооруженные силы активно применяют данные артиллерийские системы для нанесения огня по городам на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, украинским военным были переданы самоходные артиллерийские установки PzH 2000, произведенные в Германии, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также используют снаряды данного калибра.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении 42 беспилотников, которые пытались атаковать территорию России. Средства ПВО обнаружили 42 беспилотника, над территорией Крыма девять из них были уничтожены. Оставшиеся 33 БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.