Гладков заявил, что на подлете к Белгороду сбит БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Белгороду российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбит БПЛА на подлете к городу", – сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в настоящее время оперативными службами уточняются данные о последствиях инцидента на земле.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО "Град" кассетными боеприпасами поселок Уразово. Также он сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат в районе села Купино.

Позже губернатор Белгородской области сообщил, что число пострадавших при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ села Уразово Белгородской области выросло до шести.



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