ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших нет. Повреждения получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль. Гладков уточнил, что на месте инцидента работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью. Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена 2 сентября около 15:00 по московскому времени.

До этого ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

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