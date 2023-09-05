ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его данным, зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Пострадавших нет, серьезные повреждения получили 11 частных жилых домовладений и легковой автомобиль.

Он уточнил, что частично повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте инцидента работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с российским министерством обороны, заключил губернатор.

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью 3 сентября. Об этом сообщали в Минобороны РФ.

До этого ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших не было, повреждения получили четыре частных домовладения и легковой автомобиль.

Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР