Остекление вокзала повреждено при падении обломков БПЛА в Брянске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате этого никто не пострадал, однако обломки одного из дронов частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", – добавил Богомаз.

Один из двух украинских дронов силы ПВО сбили на подлете к городу. Пострадавших и разрушений после атаки второго беспилотника также нет.

В свою очередь, в Минобороны РФ подтвердили уничтожение БПЛА самолетного типа над Брянской областью.

Рано утром в четверг, 7 сентября, губернатор региона сообщал об атаке Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили дрон над Брянским районом. Пострадавших и разрушений не выявили.

В ночью на 7 сентября также стало известно об атаке двух БПЛА в Ростове-на-Дону. Губернатор региона Виталий Голубев уточнял, что их сбили силы ПВО. Пострадал один человек, но он отказал от госпитализации.

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