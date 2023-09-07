Украинский дрон был перехвачен в Брянской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был перехвачен средствами противовоздушной обороны в Брянской области. Министерство обороны РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"7 сентября около 07:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", – говорится в публикации.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника.

По его словам, в результате этого никто не пострадал, однако обломки одного из дронов частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей.

Другой дрон ВСУ был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Его ликвидировал пограничный наряд с помощью стрелкового оружия.



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