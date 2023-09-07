Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил, что в ночь на четверг, 7 сентября, в Раменском городском округе силы ПВО пресекли попытку атаки беспилотника на столицу. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", – сообщил он.

Градоначальник отметил, что согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет. Собянин подчеркнул, что на месте произошедшего уже работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Навлинским районом Брянской области. Тогда обошлось без разрушений и пострадавших.

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