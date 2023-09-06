Российские силы пресекли атаку беспилотника в Брянской области

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Российские системы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Навлинским районом. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что беспилотник был самолетного типа.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – написал он.

5 сентября около 23:40 украинская сторона вновь попыталась атаковать Брянскую область с помощью БПЛА самолетного типа. Его сбили российские дежурные средства противовоздушной обороны.

Другой дрон Вооруженных сил Украины был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Его ликвидировал пограничный наряд с помощью стрелкового оружия. В результате пострадавших не выявили.

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