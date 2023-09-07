Режим ЧС ввели на месте падения украинского дрона в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал SHOT

На территории падения украинского БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Такое решение приняла ростовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Режим начнет действовать с 09:00 в границах домов по улице Пушкинской, 39, 41, 42.

"В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба", – поделился Голубев.

По его словам, после поквартирного обхода будут выдаваться положенные горожанам выплаты.

Между тем глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил районным службам приступить к работе по восстановлению остекления поврежденных домов. На месте находятся специалисты по снятию нависших аварийных конструкций.

На время ремонтных мероприятий жителям предложили переселиться в маневренный фонд, уточнил Логвиненко в своем телеграм-канале. Вместе с этим он поручил ограничить доступ посторонних лиц к территории ЧП.

Глава администрации уточнил, что сейчас стоит вопрос введения ЧС по адресам улица Стабильной, 3, улица Коблова, 4 и улица Волнистой, 25/7. Это связано с отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более 3 000 жителей.

Житель Ростовской области рассказал о трех взрывах от перехваченных БПЛА, сообщает телеканал "360". Один из очевидцев рассказал, что сестра написала ему о сильном хлопке в районе Батайска, который не слышали в Ростове-на-Дону. Спустя 10 минут звук раздался в центре столицы региона. По словам мужчины, еще минут через семь в воздух поднялся баллон в одной из машин.

Также стало известно, что очевидцы взрыва сбитого БПЛА помогли пожарным добраться до территории происшествия.

"Услышали взрыв, сразу сюда пришли и начали оттягивать вторую машину, чтобы пожарная проехала. И в этот момент еще и второй взорвался", – заявил Ruptly один из очевидцев.

Еще один местный житель поделился, что после взрыва второго автомобиля "прям рядом с ним капот пролетел".

В ночь на 7 сентября российские силы ПВО сбили беспилотники в Ростове-на-Дону. Один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе улицы Пушкинской, 42, уточнял Голубев. В результате этого травмы получил один человек, он отказался от госпитализации.

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