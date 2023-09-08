ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, заявил в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

"Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба", – сообщил глава Белгородской области.

Гладков отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что члены участковой избирательной комиссии были ранены при обстреле со стороны ВСУ города Волноваха в Донецкой Народной Республике. Отмечалось, что люди получили легкие ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Также одна из сотрудниц избиркома находится на стационарном лечении и уже идет на поправку.

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка