04 сентября, 16:05Происшествия
ВСУ обстреляли село Зерново Брянской области
Фото: ТАСС/AP Photo/Louis Wood
Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате обстрела легкое ранение получила жительница села. Ей уже оказали всю необходимую помощь.
Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что более 10 человек, в том числе шестилетний ребенок, получили ранения из-за обстрела центрального района Донецка со стороны ВСУ. Уже в больнице девочка скончалась.
По информации представительства ДНР, украинские военные нанесли удар по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади с помощью 15 ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО). Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что из-за обстрела были повреждены хозяйственные помещения.
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