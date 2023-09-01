В ДНР сообщили о более 10 пострадавших из-за обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Более 10 человек, в том числе и 6-летний ребенок, получили ранения из-за обстрела центрального района Донецка со стороны ВСУ. Об этом рассказали в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации представительства, украинские военные нанесли удар по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади с помощью 15 ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО).

"По предварительным данным, более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", – говорится в сообщении.

Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что из-за обстрела были повреждены хозяйственные помещения.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что количество погибших и раненых среди мирных жителей республики значительно выросло из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. По его словам, разрушения получает в том числе инфраструктура.

Семь человек получили ранения при новом обстреле Донецка