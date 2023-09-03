Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Мужчина погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что в Петровском районе города на улице Шестакова погиб мирный житель 1951 года рождения.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела Куйбышевского района. Уточнялось, что ранения получили мужчина 1966 года рождения и женщина 1956 года рождения.

До этого украинские боевики подвергли обстрелу Макеевку в ДНР. В результате вражеской атаки пострадали двое мужчин. Кроме того, оказался поврежден двухэтажный дом.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что число погибших и раненых среди мирного населения сильно увеличилось из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов.



Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ