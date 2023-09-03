Два человека пострадали в результате обстрела Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Украинская армия подвергла обстрелу Донецк. В результате вражеской атаки пострадали два человека. О происшествии рассказал глава города Алексей Кулемзин.

"По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Степаненко получили ранения мужчина 1966 года рождения и женщина 1956 года рождения", – говорится в его публикации в телеграм-канале.

Ранее разрывы двух украинских снарядов произошли в непосредственной близости от автодрома в Горловке в ДНР.

До этого более 10 человек, в том числе 6-летний ребенок, получили ранения из-за обстрела центрального района Донецка со стороны ВСУ. Уже в больнице девочка скончалась.

По информации представительства ДНР, украинские военные нанесли удар по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади с помощью 15 ракет реактивной системы залпового огня.



Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ