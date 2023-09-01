В ДНР сообщили, что раненная из-за обстрела в центре Донецка 6-летняя девочка умерла

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Умерла 6-летняя девочка, которая сильно пострадала из-за обстрела центра Донецка украинскими военными. Об этом рассказали в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти", – сказано в заявлении представительства.

Ранее сообщалось, что более 10 человек, в том числе 6-летний ребенок, получили ранения из-за обстрела центрального района Донецка со стороны ВСУ. По информации представительства ДНР, украинские военные нанесли удар по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади с помощью 15 ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО).

Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что из-за обстрела были повреждены хозяйственные помещения.

Более 10 человек пострадали при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ